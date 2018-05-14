Sinan Akçıl, Kahramanmaraşlılarla buluştu

Annelerin elini öpen, karanfil veren, sempatik tavırlarıyla sevenlerinin gönlünde bir kez daha yer edinen Sinan Akçıl, canlı performansıyla coştu coşturdu.

Müzisyen, söz yazarı ve yorumcu Sinan Akçıl, “Anneler Günü”ne özel düzenlenen etkinlikte, ilk kez geldiği Kahramanmaraş’ta yaklaşık bir saat sahnede kalarak, eserlerini seslendirdi. Her şarkısı hit olan Sinan Akçıl’ın Piazza AVM’nin buz pistinde verdiği konserini binlerce kişi hayranlıkla izledi.

Her yaştan hayran kitlesi

Şarkılarıyla her yaşa ve her kesime hitap eden tarzı ile bilinen Sinan Akçıl’ın hayran profili konseri izleyen ziyaretçilere de yansıdı. Annelerden genç kızlara, çocuk yaştakilerden orta yaş üzerine kadar binlerce kişinin Akçıl’ı görmek için birbirleriyle yarıştığı konser, Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir Anneler Günü yaşattı.

Sıradışı dansıyla hayran bıraktı

Gördüğü ilginin de etkisiyle hem coşan hem coşturan Sinan Akçıl, sesi ve kendine özgü yorumunun yanında sıra dışı dansı ile de izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konser boyunca izleyicilerle diyaloğunu hiç koparmayan, şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden ünlü sanatçı, “Kahramanmaraş’ta ev fiyatları ne kadar?” diye sorduktan sonra hem annesi hem de kendisi için ev almak istediğini söyledi. Akçıl’ın bu sözleri kendisini izleyen binlerce kişi tarafından alkışlarla karşılandı.

Sevenlerinin kendisine attığı kırmızı karanfilleri toplayarak buz pisti çevresinde kendisini izleyenler arasında bulunan annelere armağan eden Sinan Akçıl, onların ellerini de öperek, Annelerin evlatlar için önemine vurgu yapan sözleriyle de bol bol alkış aldı.

Dondurmaya bayıldım

Şarkılarını izleyenlerin vokalistliğinde seslendiren Sinan Akçıl, hem buz pistinin çevresini hınca hınç dolduran hem de AVM’nin özel mimari yapısı sayesinde üst katlardan da kendisini izleyebilen sevenlerine ilk fırsatta tekrar Kahramanmaraş’a gelme sözünü verdi. Akçıl, “Ben bu kenti çok sevdim. Özellikle dondurmasına bayıldım. İnsanları da çok sıcak. Gösterdiğiniz bu sevgi beni çok mutlu etti. İyi ki varsınız” dedi.