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08 Temmuz 2018 11:42

Şirikçioğlu Mensucat, Fortune 500 listesinde ilk sıraya yerleşti

Türkiye’nin en büyük denim üreticilerinden Şirikçioğlu Mensucat, Fortune 500-2017 listesinde, kendi sektöründe Türkiye genelinde ilk sıraya yerleşti.

Şirikçioğlu Mensucat, Fortune 500 listesinde ilk sıraya yerleşti

08 Temmuz 2018 11:42


Dokuma, örme, trikotaj, terbiye ve kumaş kategorisinde listenin başını çeken Şirikçioğlu Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, üretimden kazandıklarını yatırıma dönüştürerek istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade etti.


Sadece kazanç sağlama odaklı değil, vatan sevgisiyle üretime devam ettiklerinin altını çizen Şirikçioğlu, karlılığın hiçbir zaman ana hedefleri olmadığını belirterek, “Sektörümüzde Kahramanmaraş kentimizi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.


Dünyanın çeşitli ülkelerinde açtıkları ofislerle büyümeyi sürdürdüklerini belirten Atıf Şirikçi, elde edilen hiçbir başarının tesadüf olmadığını, altında yoğun bir emeğin bulunduğunu kaydetti.


ABD’den Çin’e, İngiltere ve Mısır’a kadar 35 ayrı ülkeye yılda 25 milyon dolarlık ihracat yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Şirikçi, elde edilen başarının tüm çalışanlarına ait olduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.


Şirikçi, son yıllarda yaptıkları yatırımlarla 2019 yılı ihracatında büyük bir sıçrama yapacaklarını, bunun tüm altyapısını oluşturduklarını sözlerine ekledi.




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