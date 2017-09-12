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12 Eylül 2017 11:43

Sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü

Kahramanmaraş’ta, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçinin sırtına inşaat demiri saplandı.

Sırtına saplanan demirle hastaneye götürüldü

12 Eylül 2017 11:43


Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesinde bir inşaatın ikinci katında çalışan 27 yaşındaki Serkan Türk, bir anda dengesini kaybederek zemin kattaki inşaat demirinin üzerine düştü. Kolon yapımı için kullanılan inşaat demirlerinden biri Serkan Türk’ün sırtına saplandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile 112 acil ekipleri sevk edildi. İnşaat alanından çıkartılan Serkan Türk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sırtındaki demirle birlikte Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede sırtındaki demir çıkartılarak tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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