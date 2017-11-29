Site esnafı dertli

Dulkadiroğlu ilçesinde 1982 yılında hizmete başlayan sitede iş yeri olan esnaf, yaşam kalitelerin olumsuz etkilendiğini belirterek eksiklilerin giderilmesi yönünde yetkililerde çağrıda bulundu.

85 iş yerinin bulunduğu sitede zemin katta yer alan elektrik trafosunun sık sık arızalanmasından yakınan site esnafı, başıboş insanlar tarafından site koridorlarının tuvalet olarak kullanıldığını öne sürdü.

Sitenin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını talep eden esnaf İbrahim Özkömeç, “Burada 85 tane zemin katta iş yeri bulunuyor. Şu anda iş yerlerimizin birçoğu boş ve boş olmasından dolayı gücümüzde yetmediğinden dolayı pislik yuvası haline geldi. Özellikle hırsızlık olayı ve birçok pislik var. Bizler yardım istiyoruz, ilgililerden yetkililerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Site esnafından Mehmet Servet Özuçak ise, yaşanan kirlilik yüzünden ibadetlerini yerine getirmekte güçlük çektiklerini ifade ederek, “Kahramanmaraş’ın göbeğinde böyle bir pislik, belediyelerin ayıbıdır, valiliğinin ayıbıdır. Bir müşteri olarak kim gelir eşiyle burada alışveriş yapabilir? Mescidimiz yandı namaz kılamıyor arkadaşlarımız. Dedik ki, ’dilekçe verelim el atsın yetkililer.’ Ama ben burada namaz kılınmaz deyip isyan ettiğim zaman, bana kızan arkadaşlarım şimdi bana hak veriyor. Pislikte namaz kılınma caiz değildir. Buraya lütfen belediyemizin destek olmasını istiyoruz. Halka hizmet hakka hizmettir” diye konuştu.