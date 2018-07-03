Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 12:36

Şok tedavisiyle sağlığına kavuştu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde (KSÜ Tıp) tedavi gören 64 yaşındaki hasta şok tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Şok tedavisiyle sağlığına kavuştu

03 Temmuz 2018 12:36


KSÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çağrı Aykan, dünyada az sayıda uzman tarafından uygulanabilen radyofrekans ablasyon yöntemiyle Andırın ilçesinde yaşayan kalp hastası Habip Keleş’in kalbine dört saat içerisinde 50 defa şok tedavisi uygulandığını söyledi. Doç. Dr. Ahmet Çağrı Aykan, “Hastamızda oluşan ritm bozukluğu, ventriküler taşikardi fırtınası olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalarda ilaç tedavisi ve şok tedavisine rağmen normal ritm sağlanamıyorsa acil olarak ablasyon tedavisi gerekmektedir. Nitekim hastamızda ilaç tedavisi ve şok tedavilerine rağmen VT fırtınası devam etmiştir. Bu nedenle kasıktan kateter ile girip gelişmiş üç boyutlu görüntüleme sistemleri kullanarak ritm bozukluğunun kaynaklandığı bölgelere yakma tedavisi uyguladık ve ritm bozukluğunu kontrol altına aldık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç