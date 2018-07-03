Şok tedavisiyle sağlığına kavuştu

KSÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Çağrı Aykan, dünyada az sayıda uzman tarafından uygulanabilen radyofrekans ablasyon yöntemiyle Andırın ilçesinde yaşayan kalp hastası Habip Keleş’in kalbine dört saat içerisinde 50 defa şok tedavisi uygulandığını söyledi. Doç. Dr. Ahmet Çağrı Aykan, “Hastamızda oluşan ritm bozukluğu, ventriküler taşikardi fırtınası olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalarda ilaç tedavisi ve şok tedavisine rağmen normal ritm sağlanamıyorsa acil olarak ablasyon tedavisi gerekmektedir. Nitekim hastamızda ilaç tedavisi ve şok tedavilerine rağmen VT fırtınası devam etmiştir. Bu nedenle kasıktan kateter ile girip gelişmiş üç boyutlu görüntüleme sistemleri kullanarak ritm bozukluğunun kaynaklandığı bölgelere yakma tedavisi uyguladık ve ritm bozukluğunu kontrol altına aldık” dedi.