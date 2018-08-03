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03 Ağustos 2018 10:41

Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi açıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ‘Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi’ törenle açıldı.

Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi açıldı

03 Ağustos 2018 10:41


Kahramanmaraş’a ikinci bir müzeyi daha kazandıran Dulkadiroğlu Belediyesi, mutfak müzesiyle şehrin mutfak kültürünü kayıt altına alırken, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi’ni de Kurtuluş Mahallesi’nde açtı. Müzede sözün de yazının da kalıcı olacağını söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarma adına birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.


Belediye olarak özellikle konak yenilemelerine önem verdiklerini dile getiren Başkan Okay, “Kahramanmaraş Valiliğimiz ile birlikte SODES projesi kapsamında somut olmayan korunması ve yaşatılması oldukça güç olan soyut mirası korumak ve yaşatmak üzere bu müzeyi hayata geçirdik. Burada derlenecek olan veri ve değerler korunmak üzere Maraş Araştırmalar Merkezi’ne gönderilecektir. Geçmişten günümüze aktarılan değerlerin korunması ve tanıtılmasında müzemiz etkin rol oynayacak. Şehrimizde bulunan bütün öğrencilerin en az bir kere burayı ziyaret etmesine yönelik proje hazırlıyoruz” diye konuştu.




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