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Sondaj borusuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta 20 metrelik sondaj borusuna düen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 20 metrelik sondaj borusuna düen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi Hobi Bahçesi'nde bulunan bir sondaj borusuna kedi düştü.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri kediye kurtarma operasyonu düzenledi.


İtfaiye ekipleri tarafından özel bir düzenek sayesinde borudan zarar görmeden çıkarılan kedi serbest bırakıldı.

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