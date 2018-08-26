Su kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, su kanalı etrafında oyun oynayan Yakup Demir (11), kanalın etrafında bulunan güvenlik telini aşınca suya düştü. Su kanalı içinde yardım isteyen çocuğu mahalle sakinleri kurtaramayınca AFAD ve itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi suya girdi. Balık adamlar, yaklaşık 10 dakikalık aramanın ardından çocuğu düştüğü su kanalından çıkardı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yakup Demir yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.