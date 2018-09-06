Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 10:37

Suriyeli çifti mahalleli evlendirdi

Kahramanmaraş’ta yaşayan Suriyeli Şahin ve Ele için düzenlenen düğün töreninin masraflarını mahalle sakinleri karşıladı.

Suriyeli çifti mahalleli evlendirdi

06 Eylül 2018 10:37


Dulkadiroğlu ilçesi Abbaslar Mahallesi’nde çobanlık yapan Suriyeli Şahin hayatını bir başka Suriyeli Ele ile birleştirdi. Abbaslar Mahallesi’nde düzenlenen düğüne çok sayıda vatandaş katıldı. Mahallenin çobanlığını yapan Şahin, vatandaşların kendi aralarında topladığı paralarla dünya evine girdi. Çiçeği burnunda çiftin düğün töreninde gelin ve damada yaklaşık 5 bin lira para toplandı.


Abbaslar Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakallıoğlu, “Mahallemizin gariban bir işçisi olan Suriyeli kardeşimizin düğün masraflarını vatandaşlarla birlikte karşıladık. Bu güzelliği, şirinliği yaptıkları için herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Mahalle sakinlerinden biri ise, “Abbaslar Mahallemizde Suriyeli çiftimizi evlendirdik, buna sebep olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç