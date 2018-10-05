Kahramanmaraş'ta, Kızılay Toplum Merkezi'ndeki Suriyeli öğrencilere gazetecilik eğitimi verildi.

Kızılay Kahramanmaraş Toplum Merkezinde Suriyeli farklı yaş gruplarındaki öğrenciler ve kadınlar sosyal uyum sağlama, acil ihtiyaçların çözülmesi ve sosyal psikolojik gelişim konularında eğitim alıyor.

İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Muhabiri Muhammet Özer'de gelecekte basın sektöründe çalışmak isteyen öğrencilere haberciliği anlattı.

Özer, haber istihbaratı ve haber bulma, mesleği yerine getirirken yaşanan sıkıntılar ve haberciliğin ince noktalarını öğrencilerle paylaştı.

Kızılay Toplum Merkezi Yönetici Vekili Gizem Bilginalp, Türk Kızılayı Toplum Merkezi'nin Suriye kriziyle birlikte ortaya çıkan bir yapılanma olduğunu belirterek, "15 tane toplum merkezi aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte sosyal uyum çalışmaları yapıyoruz. Ve öğrencilerimiz ile birlikte küçük bir gazetecilik atölyesi kurduk ve sizinle birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirdik” dedi.