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30 Nisan 2018 12:28

Suriyeli yetimler mini hayvanat bahçesinde

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Suriyeli yetimleri mini hayvanat bahçesi ve mesire alanında bir araya getirdi.

Suriyeli yetimler mini hayvanat bahçesinde

30 Nisan 2018 12:28


Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gün boyu hoşça vakit geçiren yetim çocukları ağırlamanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını ifade ederek, “Suriye’de yaşanan bu iç savaşın açtığı yaraları sarmaya çalışan devletimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bizlerde bölgemizde yoğun bir Suriyeli misafir ediyoruz. Savaşın karanlık yüzünü en acı şekilde yaşayan çocukların bir nebze de olsa mutlu olmaları için bizlerde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda mesire alanımızda bu yetim çocuklarımızı ağırlayarak onların hoşça vakit geçirmesine vesile olduk. İnşallah savaş biran önce sona erer ve bu çocuklarda kendi topraklarında huzur içerisinde yaşarlar” dedi.




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