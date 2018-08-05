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05 Ağustos 2018 00:52

Sürüden kaçan koyunlar hastaneyi işgal etti

Kahramanmaraş’ta koyun sürüsü yolunu kaybederek bir hastane bahçesine girdi.

Sürüden kaçan koyunlar hastaneyi işgal etti

05 Ağustos 2018 00:52

O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, yaklaşık bir hafta önce Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşandı. Sahibinin ismi öğrenilemeyen koyun sürüsü Kara Elbistan Mahallesi’nde otlanırken yolunu kaybederek Elbistan Devlet Hastanesi bahçesine girdi. İlginç görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.


Görüntülerde koyun sürüsü bir anda hastane bahçesine girerek çevredeki otlardan yemeye başlıyor. Sürünün hastane bahçesine girdiğini gören çoban ise arka taraftan koşarak hastaneye giriyor. Çoban daha sonra koyun sürüsünü hastane bahçesinden dışarı çıkartıyor.




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