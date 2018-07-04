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04 Temmuz 2018 23:16

Tablet hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta iş yerlerinden hırsızlık yapan bir kişi, önce kameraya sonra polise yakalandı.

Tablet hırsızı tutuklandı

04 Temmuz 2018 23:16


Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde görevlilerin yoğunluğunu fırsat bilen hırsız stanttaki tableti alarak kayıplara karıştı. İşyerinde yapılan kontrollerde hırsızlığı fark eden görevliler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği Murat Ö.’yü (48) yakaladı. Benzer suçlardan kaydı bulunan Murat Ö., emniyette alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.




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