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06 Haziran 2018 17:04

Taciz iddiasıyla öldürülen adamın cenazesi İstanbul’a gönderildi

Kahramanmaraş’ta, taciz iddiasıyla öldürülen Taner Ç.

Taciz iddiasıyla öldürülen adamın cenazesi İstanbul’a gönderildi

06 Haziran 2018 17:04

’nin cenazesi İstanbul’a gönderildi.


Kahramanmaraş’ta yaşanan olayda, kaldırımda yürüyen Kadir L. (46), lokantada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç.’yi (34) aralarında çıkan kavga sonrası tabancayla vurup başını çekiçle ezmişti. Olay sonrası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tamer Ç. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.


Tabancayla vurulup başı çekiçle ezilen Tamer Ç.’nin cenazesini morgdan alan yakınları ağıtlar yaktı.


Aslen Mersinli oldukları öğrenilen ailenin İstanbul’da ikamet ettiği, cenazenin de İstanbul’a hava yoluyla götürüleceği öğrenildi.




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