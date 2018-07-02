Takla atan otomobildeki 4 kişilik aile ölümden döndü

Kaza, Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. Erdal Gedik yönetiminde Elbistan’dan Nurhak ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan 46 ET 944 plakalı otomobil, şeker fabrikası kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Refüje çıkarak karşı şeride geçen otomobil, takla attı. Geldiği yöne dönen otomobildeki sürücü Erdal Gedik ile eşi, biri 9 yaşında ve biri de henüz 8 aylık olan çocukları yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevreden yetişen vatandaşlarca yapıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.