Tanış: “Akedaş, tüketicisi için en avantajlı tarifeyi seçti”

Ş.Genel Müdürü Medine Tanış, tüketicisi için en avantajlı tarifeyi seçtiklerini söyledi.

Genel Müdür Tanış, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: “Ş. olarak, siz değerli tüketicilerimiz, serbest tüketici sözleşmesini imzalamak yoluyla indirimli elektrik kullanmaktayken, Enerji Piyasasında gerçekleşen maliyetlerin artışından dolayı, ulusal tarifenin serbest tüketici tarifesine göre daha avantajlı hale gelmesiyle, tarafınıza SMS, sözleşmeye davet, E-mail yolları ile bildirim yapılarak daha avantajlı olan ulusal tarife portföyüne geçişiniz şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu geçiş sürecinde tarafınızın, tüketici işlem merkezlerimizden size en yakın olanına gelerek bazı işlemleri tamamlaması gerekmektedir. Bu işlemlerin hepsi siz değerli tüketicilerimizin daha avantajlı tarifeden faydalanması için gerçekleştirilmektedir.Anlayışınız için teşekkür ederiz.Bütün enerjimizle sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaktayız. Sizlere enerji dolu günler diliyoruz.”