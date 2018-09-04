Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, Kahramanmaraş’ta son günlerde sosyal medya ve bazı farklı mecralarda gündeme getirilen konulara açıklık getirdi. Tanış, misyonlarının her zaman müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanarak, onlara en güvenli hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

Genel Müdür Tanış, Ş. olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen ve Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Piyasası Mevzuatlarına göre işlem yapan ve yine EPDK tarafından belirli dönemlerde düzenlenip yayınlanan fiyatlar ile tüketicilerinin abonelik ve faturalama işlemlerini gerçekleştiren bir görevli tedarik şirket olduklarını belirterek, "Elektrik piyasasında tarifeler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 3 ayda bir düzenlenip yayınlanan tarifeler ile belirlenmekteyken son 2 aydır, aylık olarak revize edilmektedir. Söz konusu tarife tablolarına EPDK’nın resmi web sitesi "epdk.org.tr" adresinden, tarife sekmesinde yer alan “Elektrik Faturalarına Esas Tarife Tabloları” linkinden erişim sağlanabilmektedir. Tüketicilerimiz de bu adresten fiyatları takip edebilir, tarife tablolarını inceleyebilirler” dedi.

Son dönemde özellikle son 2 aydır, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum ve döviz kurundaki artışların elektrik piyasasını da önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Tanış, şöyle devam etti:

"Tarifelerde değişimler ortaya çıkmış ve Tüketicilerimiz Serbest Tüketici Sözleşmesini imzalamak yoluyla indirimli elektrik kullanmaktayken, Enerji Piyasasında gerçekleşen maliyetlerin artışından dolayı, Ulusal Tarifenin Serbest Tüketici tarifesine göre daha avantajlı hale gelmiştir. Bu nedenle tarafımızdan, tüketicilerimize SMS, Sözleşmeye Davet, E-mail yolları ile bildirim yapılarak aboneliklerinin daha avantajlı olan Ulusal Tarife portföyüne geçişleri sağlanmaktadır. Yani bu geçiş aslında biz tüketicilerin avantajına bir durum. Tabi ki bu durum tüketicilerimizin avantajının sağlandığı bir durum zaten bizim Akedaş olarak misyonumuz her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, onlara en güvenli hizmeti sunmak ve çocuklarımızın geleceğine sürdürülebilir bir değer katmaktır. Bu noktada tüketicilerimizin avantajlarını düşünmek tabi bizim için son derece önemli. Tarife değişikliği gerçekleştiğinde tüketicinin abonelik için bir Perakende Satış Sözleşmesi imzalaması gerekir. Perakende Satış Sözleşmesi; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde görevli perakende satış şirketi ile müşteri arasında imzalanan, elektrik enerjisi vveya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. 30.05.2018 tarihinde 30436 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 29 “Güvence Bedelinin İadesi” başlıklı maddesi gereği tüketicilerimizin mevcutta bulunan güvence bedellerinin güncellenme işlemleri yine Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan hesaplamalara göre yapılarak, tüketicimizin şirketimize olan borçlarının ödenmesine müteakip varsa kalan güvence bedeli müşterimize iade edilir.”

“Ödememiz gereken güvence bedeli ne kadar?”

30.05.2018 tarihinde 30436 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği Güvence Bedeli hesaplamalarında EPDK’nın 13.12.2017 tarihli kurur kararına göre yayımladığı birim fiyatların kullanıldığını hatırlatan Medine Tanış, şunları kaydetti:

"Bu tutar abone grubuna göre değişiklik arz etmektedir. Tüketicilerimiz Tüketici İşlem Merkezlerimize geldiklerinde zaten bu hesaplamalar yapılmaktadır. Geçiş sürecinde güvence bedeli dışında ödememiz gereken bedel var mı? Hayır, bu geçiş sırasında tüketicilerimizin güvence bedeli dışında ödemeleri gereken hiçbir ek ücret yoktur. Yani şirketimiz bu geçişten hiçbir şekilde işlem ücreti almamaktadır. Peki bu geçiş süreci sadece Akedaş’a özel bir durum mu yoksa tüm Türkiye’de gerçekleşen bir durum mu? Hayır, Akedaş’a özel bir durum değil. Elektrik Piyasasındaki fiyatlardan dolayı Serbest Tüketici Tarifesinin avantajını yitirmesi ve Ulusal Tarifenin Serbest Tüketici Tarifesinden daha avantajlı hale gelmesinden dolayı Türkiye genelindeki serbest tüketicilerin büyük çoğunluğunun Ulusal Tarifeye geçişi sağlanmaya devam etmekte. Bu işlemlerin hepsi siz değerli tüketicilerimizin daha avantajlı tarifeden faydalanması için gerçekleştirilmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Bütün enerjimizle sizlere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaktayız. Sizlere enerji dolu günler diliyoruz.”