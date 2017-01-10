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10 Ocak 2017 12:03

Tarihi Demirciler Çarşısı’nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Tarihi Demirciler Çarşısı’nde restorasyon çalışmaları sürüyor

10 Ocak 2017 12:03

Kahramanmaraş’ın el sanatları merkezi haline gelmesi beklenen tarihi Demirciler Çarşısı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından 10 Eylül 2016 tarihinde restorasyonuna başlanan tarihi Demirciler Çarşısı’nda, restorasyon çalışmaları devam ediyor.
16. yüzyılda Dulkadiroğlu Beyliği tarafından inşa edilen şehrin en eski çarşılarından biri olan Demirciler Çarşısının tarihi yapısına uygun bir şekilde restorasyon edilerek yeniden yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken el sanatları merkezi haline gelmesi hedefleniyor.



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