Tarihi kapalı çarşı yarım asırdır canlılığını koruyor

Kahramanmaraş'ta yer alan tarihi kapalı çarşı, yaklaşık yarım asırdır canlılığını koruyarak ayakta durmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük ve en eski kapalı çarşıları arasında bulunan tarihi kapalı çarşı, yaklaşık 500 yıldır misafirlerini ağırlıyor. Dulkadiroğlu Beyi Alaüddevle tarafından yaptırıldığı belirtilen çarşı, 1500'lü yıllardan günümüze kadar canlılığını korumaya devam ediyor.

Çarşı, şehrin eski Maraş'ı olarak bilinse de ticaret anlamında merkezi konumunda yer alıyor.

Geleneksel el sanatlarının yoğun şekilde yapıldığı merkezlerden biri olan tarihi çarşı, geçmişin renklerini bünyesinde barındırıyor. Çarşıda, Saraçhane, Bakırcılar, Semerciler, Mazmanlar, Kazzazlar, Demirciler çarşıları yer alıyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan tarihi kapalı çarşı havzasındaki restorasyon çalışmalarının ve bölge turizminin önemine dikkati çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kahramanmaraş'taki çarşı, İstanbul'daki Kapalı Çarşı'dan sonra halen ticaret standartlarını koruyan ve şehrimizin en önemli ticaret merkezi olma özelliğini devam ettiren, Anadolu'daki ender kapalı çarşılarımızdan biridir. Bu da, bizim bu bölgedeki yaptığımız restorayonlarımız vatandaşlarımız nezdinde karşılık bulması, Kahramanmaraş turizmine katkı sağlaması, hem de Maraş'ımızın ticaret standartına da katkı sunmasından dolayı bu konuyu önemli görüyoruz. Bunlardan amacımız bizim bu bölgeleri hareketlendirmek. Tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkartarak ve tanıtmaktır” diye konuştu.