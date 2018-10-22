Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşması

Tarihi Kentler Birliği, Anadolu'nun birçok medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Kurtuluş Savaşı'nda ise kahramanlık destanı yazmış Kahramanmaraş'ta kentin tarihi ve kültürel varlıklarını korunup gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını değerlendirmek için bir araya geldi.

Tarihi Kentler Buluşmasında ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi kentteki tarih ve kültür çalışmalarını özel sunumlar yaparak davetlilere anlatırken Kahramanmaraş'ın tarih kokan fotoğraflarından oluşan resimler sergisi de konukların ziyaretine açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İstiklal 'in öncüsü Kahramanmaraş'ın istikbalde de öncü rolü üstlendiğini ifade ederek, “Görkemli tarihiyle görenleri kendisine hayran bırakan Kahramanmaraş, toprakları üzerinde barındırdığı köklü miraslarına sahip çıkarak yarınlarla buluşmasına olanak sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sınırlarımız içerisinde kurulmuş ihtişamlı medeniyetlerin geride bıraktıkları eşsiz mirasları gelecek nesillerle buluşturmaya büyük önem veriyoruz” dedi.

Etkinlikte Kahramanmaraş bütününde doğal ve kültürel mirasın korumasına yönelik yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

Bu arada programın finalinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç konuklara Kahramanmaraş hatırası olarak bakır işlemeli hediyeler takdim etti.