Tarihi Kentler Birliğ’nden Dulkadiroğlu Belediyesi’ne ödül

Toplamda 69 belediyenin 143 projeyle katıldığı yarışma sonunda Dulkadiroğlu Belediyesi projeleriyle 2’incilik ödülünü aldı.

Tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak adına başlattığı çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, bu kapsamda ortaya koyduğu iki projesiyle ödüle layık görüldü.

Alınan ödül ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılması konusunda başlattıkları tüm çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda bir de ödül aldıklarını aktaran Başkan Okay, bu ödüllendirmenin kendilerini yeni projeler için de teşvik ettiğini söyledi.

Ödül aldıkları projeleri ve konuyu anlatan Başkan Okay, “Dulkadiroğlu Belediyemiz Tarihi Kentler Birliğine üye bir belediyedir. Tarihi Kentler Birliği, tarihi eserlerin yoğun olduğu kentlerin oluşturduğu bir birliktir. Tarihi eserler gündemde olduğu için çok da önemli bir oluşumdur. Tarihi Kentler Birliği çeşitli periyotlarda çeşitli toplantılar organize etmektedir. Bu toplantılarda da belediyeler arasında istişare ve tecrübe paylaşımları olmaktadır. Ayrıca bu paylaşımlar doğrultusunda çeşitli yarışmalarda organize edilmektedir. Bu yarışmalardan bir tanesi de Tarihi Kentler Birliği’nin 2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi olarak yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak biz de bu yarışmaya katıldık. Toplamda 69 belediye 143 proje ile yarışmaya katıldı. 143 proje içerisinde belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen, Bahtiyar Yokuşu konak restorasyonu projemiz ve mutfak müzesi projemiz proje alanında Türkiye ikincisi olarak ödüle layık görüldü. Bu ödüllendirme bizleri ayrıca sevindirdi. Bu bizi daha da cesaretlendirdi. Bu yöndeki çalışmalarımızı hızlandırarak yolumuza devam edeceğiz. Bu projelerimizi artırarak devam edeceğiz" dedi.

"Tarihi Sokak İyileştirme" projesi

Tarihi Sokak İyileştirme projesiyle Kahramanmaraş’ın turizmine önemli bir katkı sağlayacaklarını aktaran Başkan Okay, sözlerin şu şekilde sürdürdü: “Hepimizin yakinen bildiği bir Bahtiyar Yokuşumuz mevcut. Bahtiyar yokuşundan topraklı ve ince yola bağlantılar mevcut. Biz bu alanı komple sokak iyileştirme projesine almıştık. Bu noktada turizm bakanlığından çeşitli hibeler aldık ve inşaata başladık. Burada 17 adet tescilli bina mevcut. Şuan bu binalar vatandaş tarafından kullanılmaktadır. Biz bu evleri onların adına projelendirip turizm bakanlığımıza sunduk. Neticesinde projemiz kabul gördü ve altı yedi aydır burada çalışma yapmaktayız. Mevcut 17 konağı bitirdikten sonra yeni konakların yapımı için de çalışmalara başlayacağız. Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı turistlerin gezip göre bileceği en güzel yerlerden biri de bu alan olacak" diye konuştu.

"Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 4 konak aldık"

Tarihi Sokak İyileştirme projesine ek olarak 4 adet konağın restorasyon çalışmasını yaptıklarını anlatan Başkan Okay, konak yenileme çalışmalarındaki son durumu anlattı. Okay, "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak 4 adet konağı satın alarak çalışma yaptık. Bu konaklardan ilki olan Mutfak Müzesi’ni tamamlayarak hizmete sunduk. Mutfak Müzemiz’in hemen yanında bulunan bir konakta çalışma yapmaktayız. Bu konağımızı Somut Olmayan Değerler Müzesi olarak faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu müzemizin içerisinde bir adette kayıt stüdyosu bulunacak. Kahramanmaraş’ımızın tüm değişlerini ve ağıtlarını burada kayıt altına alma hedefimiz var. Bunun dışında bir de kasap halinin üst kısmında bir konağımız daha var. Burada da çalışmalar başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Üdürgücü konağımızı misafirhane ve ofis olarak kullanacağız. Burayla ilgili çalışmalar yaparken bir de roma mezarına rastladık. Bu roma mezarını bir cam koruma içerisine alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dördüncü konağımız da Divanlı Cami’nin hemen yanında bulunuyor. Bu konağımızı da Kent Kültürümüzü Koruma ve Araştırma merkezi olarak kullana bileceğimiz şekilde restore edeceğiz" dedi.