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05 Eylül 2018 22:27

Taş kırma makinesine sıkışan kaynak ustası hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta tamir için girdiği taş kırma makinesine sıkışan kaynak ustası hayatını kaybetti.

Taş kırma makinesine sıkışan kaynak ustası hayatını kaybetti

05 Eylül 2018 22:27


Olay, akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Kızkapanlı Mahallesi’ndeki beton firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerindeki taş kırma makinesinin arızalanması sonrası kaynak ustası Erkan Akar (42) kontrol etmek için makinenin içine girdi. Arızayı tespit etmeye çalışan kaynak ustası Akar, makinenin aniden çalışması sonrası girdiği yerde sıkışarak hayatını kaybetti.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erkan Akar’ın cenazesi Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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