Tek sermayesi dikiş iğnesiydi şimdi patron oldu

Kahramanmaraş Bezirgancılar Çarşısındaki tek kadın esnaf olan Merve Ekici, ‘Maraş işi sim sırma’ ürünleriyle şimdilerde siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

Yaklaşık 10 yıldır Kahramanmaraş’ta sim sırma, dantel, iğne oyası, pike ve nevresim takımları yapan Merve Ekici, kadınlar tarafından yapılan el işlerini 30 ile 500 TL arasında satışa sunuyor.

Ortalama 15-20 bin iğne vuruşuyla ortaya çıkan sim sırma işlerinin özellikle yeni evlenecek çiftlerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını kaydeden Merve Ekici, “Yaptığımız zor bir iş ama isteyen bütün kadınlar yapabilir ve para kazanabilir” dedi.

Küçük yaşta çalışma hayatına başlamak zorunda kaldığını dile getiren Merve Ekici, “İkimiz çok küçük yaşta çalışmaya başladık, işi öğrendikten sonrada dükkan açtık. Yerimiz ilk başta küçüktü, sonra yavaş yavaş büyüdük ve 10 yıldan beri bu işi yapıyoruz. 18 yaşında açtık dükkanımızı, daha sonra ekibimizi kurduk. Evlerde kendi işini yapan işçilerimiz var. Evlerine katkıda da bulunuyorlar, durumu gerçekten iyi olmayanlar var. Örneğin seccade sırıyanımız var, pike yapanlar var, teyel yapan kadınlarımız var. Hepsi evlerine katkıda bulunuyor, çocuklarına okullarına. Yani tek kişilik bir ekip değiliz. Maraş işleri yapıyoruz, Çin iğneleri yapıyoruz, danteller geçiriyoruz, pike ve nevresim takımları yapıyoruz. Bayağı zor bir iş, mesela bir şeyi işlemekle bitmiyor işimiz, üç kişinin elinden geçiyor. Kenarlarını bir kişi yapıyor, pikesini başka biri yapıyor. Yaptığımız ürünleri 30 ila 500 lira arasında satıyoruz. Kadınlar azmederse yapabilir, sonradan bu işi yapabilen insanlarda var çok ta güzel yapanlar var” diye konuştu.

Kızlarının çeyizi için Merve Ekici’nin iş yerine gelen müşterilerinden Ruşen Paksoy ise “Benim annem bana çeyiz hazırlamıştı bende kızıma hazırlayacağım. Annem bana çeyiz olarak yaptırmıştı bunları, bir kısmını kullandım bir kısmını da kültürümüzün devam etmesi için kızıma yaptırmak istiyorum şimdi. Ona çeyiz hazırlıyorum” diye konuştu.