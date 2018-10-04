Tekstil fabrikası kül oldu

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangında fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saat 21.00'de Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi'nde yer alan Terziler Sitesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, büyüyen yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için orman yangın söndürme ekipleri de söndürmeye destek verdi. Fabrikanın pamuk deposunda başlayan yangın gece boyu devam ederken, saatler sonra kontrol altına alındı.

Fabrikanın duvarları buldozerler sayesinde yıkıldı, yangın sabah saatlerinde tamamen söndürülerek soğutma işlemlerine başlandı.

Gün doğduğunda ise yangından geriye fabrikanın enkazı ortaya çıktı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.