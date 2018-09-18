Tekstil Zirvesi Fuarı ve Tekstil Makineleri Fuarı için geri sayım başladı

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, tekstilin kalbinin Kahramanmaraş'ta atacağını ifade ederek, "Tekstil ürünlerinde Kahramanmaraş, Türkiye'nin en önde gelen kentlerinden biri konumunda yer alıyor. Bu firmalarımız ile burada buluşacağız. Aynı zamanda Türkiye'den yan sanayinde olsa yardımcı sektörlerde de olsa, üretim yapan makinelerimiz bu fuarda sergilenecek" dedi.

Fuar kapsamında, paneller ve defilelerde düzenleneceğini belirten Zabun, "Kahramanmaraş'ta üretilmiş denim ürünleri takdir ve ilgi görecektir. Büyük firmalarımızdan 120 firma fuara katılacak. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı'nı her yıl yapıyoruz ve Tekstil Zirvesi Fuarı'nı 2 yılda bir yapıyoruz. Bu zirve 3'üncü zirvemiz fuarımız 4'inci fuarımız aynı tarihe getirdik ve yurt dışından firma ceoları burada olacak ve zirveyi burada yöneteceğiz. Tekstil ile ilgilenen Kahramanmaraş'ta olacak. Cumhurbaşkanımız dediği gibi üretimimizi artırıp ihracat yapacağız” diye konuştu.