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Televizyon hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kapısını zorlayarak girdikleri bir kahvehaneden televizyon çalan 3 hırsız, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kapısını zorlayarak girdikleri bir kahvehaneden televizyon çalan 3 hırsız, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından kıskıvrak yakalandı.


Hırsızlık olayı, 24 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Ceyhan Mahallesi Alibaba Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede yaşandı. Kapüşonlu mont giyen 3 kişi, cadde üzerinde bulunan kahvehanenin kapısını zorlayarak içeri girdi. Kahvehanenin duvarında asılı duran televizyonu gözüne kestiren 3 kişi, yerinden söktükleri televizyonu kucaklayıp hızla olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde kahvehanesini açmaya gelen iş yeri sahibi, kapının zorlanmış olduğunu fark etti. İçeri giren iş yeri sahibi, televizyonun yerinde olmadığını fark edince hemen polisi aradı. Polis ekipleri, iş yerinde çalışma başlattı. Çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gencin kucaklarındaki televizyonla kaçtıklarını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, hırsızlık zanlılarının; Ö.F.C. (17), M.Y. (15) ve L.G. (16) olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen 3 şüpheli, polisin operasyonu ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Başka bir adrese bırakılan televizyon sahibine teslim edildi.

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