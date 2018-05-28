Televizyonda gördü, tarlasına ‘astronot gıdası’ kinoa ekti

Gül, televizyondan görüp ektiği kinoa bitkisinin Elbistan iklimine ve toprak yapısına uygunluk sağladığını belirterek, “İnşallah başarılı olursak kilosunu en az 5 liradan satıp güzel bir gelir elde edeceğiz” dedi.

Elbistan’da çocukluğundan beri çiftçilik yapan Duran Gül (50), televizyonda gördüğü kinoa bitkisinin Elbistan şartlarına uyum sağlayıp sağlayamayacağı yönünde bir araştırma içine girdi. Merakı ağır basan Gül, sonunda Adana’da bir firmanın sözleşmeli olarak kinoa ekimi yaptırdığını öğrendi. Firma yetkilileri ile görüşen Gül, 80 dekar alanda astronot gıdası olarak da bilinen kinoa ekimi yapmaya karar verdi.

Kinoa ekim serüvenini anlatan Gül, “Doğma büyüme çiftçiyim. Kinoa bitkisini televizyonda gördüm. Bunu havalı mibzerle kendi arazime ekecektim. Sirken otu grubundan olduğu için sulu araziye ekemedim. Bizim buralarda sirken otu çok. Sirkenle kinoa bitkisi ayırt edilemediği için mücadelesi de imkansız. O yüzden Ekinözü ilçesinin Akpınar mahallesinde arazi kiraladım. Burası kıraç. Ayrıca da Karaelbistan mahallesinde ekim yaptığım yerim var. Toplamda 80 dönüm kinoa ektim. Burada sirken bulunmuyor. Yabani hardal haricinde ot bulunmuyor. İlaç atmıyoruz bu bitkiye” dedi.

1 kilo kinoa, 10 kilo etle aynı protein değerine sahip

Kinoanın taban fiyatının 5 TL olduğunu kaydeden Gül, “Kinoa, dönümüne kıraçta buğdaydan 50 kilogram fazla veriyor. Biz 300 kilo verim almayı bekliyoruz. Suluda ise, iyi bakım yapılırsa dönüme 500 kilo ürün alınabilir. Masrafsız bir bitki. Kilosunun da taban fiyatı da 5 lira. İçerisinde yabancı maddeler ne kadar az olursa fiyat o kadar yükseliyor. 8-10 liraya kadar çıkabiliyor. Adana’da bir firmadan aldım tohumunu. Kendisi, hasattan sonra ihraç edecek. Martta ektik, ekimden 4 ay sonra biçerdöverle hasat edeceğiz. Bu astronot yiyeceğiymiş. Protein tozu ve bebek maması yapımında da kullanılıyor. Kinoanın 1 kilosu, 10 kilo etle aynı protein değerine sahip. Ektik, artık ne kazanıp ne göreceğimiz hasatta belli olacak” şeklinde konuştu.

Daha çok İspanya, Portekiz, Peru, Kolombiya, Bolivya ve Şili’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde ve And Dağları’nın eteklerinde yetiştirilen kinoanın geçmişi, 5 bin yıl öncesine dayanıyor. İnkaların ektiği, arkeolojik kazılarda tespit edilen kinoa, pirinç ve buğday gibi tahıl grubunda yer alan bir bitki. Kinoa, protein, vitamin ve mineraller yönünden zengin ve NASA’nın araştırmalarına konu olmuş. Daha küçük hacimlerde daha yüksek besleyicilik özelliği bulunan kinoa, 100 gramında 370 kalori enerji, yaklaşık 6 gram yağ, 70 gram karbonhidrat ve 6 gram lif barındırıyor. Kinoa, aynı zamanda temel aminoasitlerle birlikte bol miktarda kalsiyum, demir ve fosfor içeriyor.