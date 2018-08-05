Tencere kalıpları çalan hırsız yakalandı

Olay, Merkez Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde 2 kişi bir fabrika etrafında bulunan telleri keserek fabrika bahçesine girdi. Fabrikanın kapısında bulunan kilidi de kıran hırsızlar, imalathaneye kadar ilerledi. Güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilen hırsızlar, fabrika içinden toplam 7 adet 200 kilogram civarında maddi değeri 25 bin lira değerinde sarı prinç tabir edilen büyük tencere kalıplarını çalıp kayıplara karıştı.

Olayla ilgili araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde ve geçiş güzergahında kamera araştırması yaptı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) inceleme yapan ekipler, 10 plakalı bir otomobili takibe aldı. Otomobili kiraladığı tespit edilen Samet B. (32) ile kamera görüntüsüne takılan Murat A. (30) yakalandı. Sabıkalı olduğu da belirlenen iki şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çalınan tencere kalıpları odun ambarında bir depoda eksiksiz şekilde ele geçirildi. Şüphelilerin çalıntı malzemeleri değerinin 10 katı aşağıya 3 bin liraya bir başka kişiye sattığı tespit edildi. Kısa sürede hırsızlık malları ele geçiren polis ekipleri, tencere kalıplarını sahibine teslim etti. Samet B. sevk edildiği mahkemece adli kontrol denetimine alınırken, hırsızlık yaptığı tespit edilen Murat A. tutuklandı. Hırsızlık olayındaki ikinci şüpheliyi yakalama çalışması devam ettiği öğrenildi.