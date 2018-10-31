Tencere kutularından kaçak sigara çıktı

Kahramanmaraş'ta polisin hafif ticari araçta yaptığı aramada tencere kutularında bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kaçak sigara getirdiği tespit edilen hafif ticari araç Narlı Kavşağı'nda durduruldu. Araçta yapılan aramada tencere kutularında bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü Mustafa T. gözaltına alındı.