Ters laleler festivalle tanıtıldı

Ekinözü ilçesinin turizm potansiyelini artırmak amacıyla Başkan Nursi Çeleğen’in talimatıyla Salavan Vadisi’nde düzenlenen festivale Türkiye’nin birçok kentinden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

İki gün süren festivalde, dağcılar kamp kurdu, mahalli sanatçılar müzikal gösteriler yaptı. Festivale katılanlar, 2 bin rakımlı Salavan Dağı’nda yer alan ters laleleri görmek için engebeli arazide yürüdü.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, ilçenin değerlerini festivallerle tanıtmak istediklerini belirterek, "Ekinözü’müzün şifalı içme suyu ve ters lale olarak bilinen ağlayan gelin lalesinin geleceğe taşınması amacıyla böyle bir etkinlik düzenleme ihtiyacı duyduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi en güzel hale getirmek ve değerlerimizi tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bölgemizde yetişen bu nadide çiçeği tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Bu ters lalelerimiz bölgede 40 gün süre ile solmadan kalıyor. İlçemizin her değerine sahip çıktığımız gibi bu güzelliğe karşı da görevlerimizi yerine getireceğiz. Türkiye’de sadece ilçemizde bulunan kırmızı gölet ve ters lale bitkisini görebilmek için yerli ve yabancı turistler Ekinözü’ne akın edecek” diye konuştu.

Festivale AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar ile vatandaşlar katıldı.