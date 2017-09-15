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15 Eylül 2017 16:47

Testereli kablo hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş’ta fabrikalardan kablo hırsızlığı yapan bir kişi, asayiş ekipleri tarafından yapılan takip sonrası suçüstü yakalandı.

Testereli kablo hırsızı yakalandı

15 Eylül 2017 16:47


Alınan bilgilere göre, Gaziantep çevre yolu Erkenez Mahallesi’nde yer alan boş tekstil fabrikasına giren hırsızlık şüphelisi 32 yaşındaki Mustafa P. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Elinde bir çuval ile yakalanan şüpheli etkisiz hale getirilirken, çuval içerisinden 30 kilogram bakır kablo ele geçirildi.


Gözaltına alına Mustafa P. emniyette yapılan ilk sorgusunda, çeşitli tarihlerde birçok fabrikadan bakır kablo çaldığı tespit edildi. Kablo hırsızı fabrikalardaki yer alan elektrik kabloları kesmek için testere kullandığı belirlendi.


Hakkında farkı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan Mustafa P. alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.




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