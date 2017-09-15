Testereli kablo hırsızı yakalandı

Alınan bilgilere göre, Gaziantep çevre yolu Erkenez Mahallesi’nde yer alan boş tekstil fabrikasına giren hırsızlık şüphelisi 32 yaşındaki Mustafa P. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Elinde bir çuval ile yakalanan şüpheli etkisiz hale getirilirken, çuval içerisinden 30 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Gözaltına alına Mustafa P. emniyette yapılan ilk sorgusunda, çeşitli tarihlerde birçok fabrikadan bakır kablo çaldığı tespit edildi. Kablo hırsızı fabrikalardaki yer alan elektrik kabloları kesmek için testere kullandığı belirlendi.

Hakkında farkı suçlardan çok sayıda suç kaydı olan Mustafa P. alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.