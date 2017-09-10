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10 Eylül 2017 21:22

TFF 2. Lig

Spor Toto 2.

TFF 2. Lig

10 Eylül 2017 21:22

Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Altay’a 2-1 mağlup oldu.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Sezer Yalçın xx, Mehmet Vargün xx, Hasan Hüseyin Tetik xx


Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Ramazan xx, Kemal xx, Timuçin xx, (Aykut dk. 64 xx), Devrim xx (Okan dk. 61 xx), Barış xx, Erkan xx, Ethem xx (Aydın dk. 75 xx), Evren xx, Eser xx, Hüseyin xx


Altay: Egemen xx, Serkan xx, Maksut xx (Ferhat dk. 63 xx), Fatih xx, Hüsamettin (Ozan dk. 46 xx), Murat xx, Necdet xx, İbrahim Öztürk xx, İbrahim Akın xx (Doğan dk. 80 xx) Murat xx, Atakan xx


Goller: Aydın (dk. 76) (Kahramanmaraşspor), İbrahim (dk. 55), Ozan dk. 63) (Altay)


Sarı Kartlar: Evren, Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Necdet (Altay)




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