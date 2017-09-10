TFF 2. Lig

Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Altay’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Sezer Yalçın xx, Mehmet Vargün xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Kahramanmaraşspor: Mesut xx, Ramazan xx, Kemal xx, Timuçin xx, (Aykut dk. 64 xx), Devrim xx (Okan dk. 61 xx), Barış xx, Erkan xx, Ethem xx (Aydın dk. 75 xx), Evren xx, Eser xx, Hüseyin xx
Altay: Egemen xx, Serkan xx, Maksut xx (Ferhat dk. 63 xx), Fatih xx, Hüsamettin (Ozan dk. 46 xx), Murat xx, Necdet xx, İbrahim Öztürk xx, İbrahim Akın xx (Doğan dk. 80 xx) Murat xx, Atakan xx
Goller: Aydın (dk. 76) (Kahramanmaraşspor), İbrahim (dk. 55), Ozan dk. 63) (Altay)
Sarı Kartlar: Evren, Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Necdet (Altay)