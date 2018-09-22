TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Fatih Karagümrükspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Fatih Karagümrükspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Özer Özden, Bülent Uludoğan, Boran Turhan
Kahramanmaraşspor: Özkan, Burak (Furkan dk. 89 ?), Emin (Hakan dk. 73), Mehmet İnebıyık, Cerem (Hurşit dk. 59), Emre, Abdülkadir, Lider, Ethem, Aytürk, Cemal
Fatih Karagümrükspor: Tarık, Adil, Murat Ceylan, Youssef, Erkan, Burak (Turgut dk. 73), Göksel, Murat Türkan, Sanharib (Emir dk. 66), Fuchs, Gökay (Ramazan dk. 89 ?), Hüseyin
Gol: Turgut (dk. 87) (Fatih Karagümrükspor)
Sarı Kartlar: Murat Ceylan, Hüseyin, Emir (Fatih Karagümrük), Aytürk, Mehmet İncebacak, Cemal (Kahramanmaraşspor)