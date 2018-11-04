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TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: 12 Şubat


Hakemler: Batuhan Gültek, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğru


Kahramanmaraşspor: Özkan, Burak, Hurşit, Mehmet İncebacak (İsa Baltacı dk. 90?), Cerem, Cemal, Abdülkadir (Furkan dk. 66), Yusuf, Lider, Ethem, Mehmet Fırat Demir (Hakan Vural dk. 52)


Sivas Belediyespor: Osman, Murat, Berkay, Aykut (Emre Öztürk dk. 46), Eren Görür, Güray, Serkan Yavuz, Fatih, Ali Zorlu (Halil İbrahim dk. 79), Ali Aydın, Alpay (Emrah dk. 59)


Gol: Abdülkadir (dk. 28 pen.) (Kahramanmaraşspor)


Sarı kartlar: Mehmet İncebacak, Ethem (Kahramanmaraşspor), Ali Aydın, Berkay, Fatih, Halil İbrahim, Murat (Sivas Belediyespor)

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