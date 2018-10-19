Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde av tüfeğiyle öldürülen tilkiyi trafik levhasına astılar.

Olay, İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan araç sürücüleri trafik levhasında bir hayvan fark etti. Araçlarından inen sürücüler, telef olan hayvanın tilki olduğunu görünce gözlerine inanamadı.

Av tüfeğiyle öldürüldüğü anlaşılan tilkinin trafik levhasına asılmasını barbarca karşıladıklarını belirten sürücüler, sorumluların cezalandırılmasını istediler.