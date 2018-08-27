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27 Ağustos 2018 13:42

Tır şoförünün çocukluk hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen düğün töreninde gelin arabası damadın tırı olduİlçeye Bağlı Şekeroba Mahallesi’nde yaşayan Abdurrahman Öksüz, yıllardır hayali olan tırını, gelin arabası yaptı ve hayalini gerçekleştirdi.

Tır şoförünün çocukluk hayali gerçek oldu

27 Ağustos 2018 13:42

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen düğün töreninde gelin arabası damadın tırı oldu


İlçeye Bağlı Şekeroba Mahallesi’nde yaşayan Abdurrahman Öksüz, yıllardır hayali olan tırını, gelin arabası yaptı ve hayalini gerçekleştirdi.


Hülya Öksüz ile hayatını birleştiren Abdurrahman Öksüz’ün düğün konvoyunu yol arkadaşları tırlarla katılarak oluşturdu.


"Hayalimdi gerçek oldu" diyen damat Öksüz, “Çocukluğumdan bu yana hayalim gelin arabamın tır olmasıydı. Tırımı gelin arabası yaparak hayalimi gerçekleştirdim. Bu fikri eşimle paylaştım, oda saygı duydu kendisine teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan tırcı yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.


Gelin Hülya Öksüz ise “Eşimin hayaline destek oldum, saygı duydum herkese teşekkür ederim” dedi.


Düğün töreninde tır şoförünün arkadaşlar ise tırlarıyla tur yaptı.




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