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22 Aralık 2017 15:54

Tırın polis kulübesine çarptığı kaza kamerada

Kahramanmaraş’ta biri polis 3 kişinin yaralandığı polis uygulama noktasındaki kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Tırın polis kulübesine çarptığı kaza kamerada

22 Aralık 2017 15:54


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf Yıldız (39) kullandığı 38 JM 420 plakalı pamuk yüklü tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tır karayolu üzerinde bulunan polis noktasındaki nöbet kulübesi ve polis aracının üzerine devrildi.


Kaza sırasında nöbetçi polis memuru Recep Çağlar Deniz, güçlendirilmiş kulübede sıkıştı. Kazayla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle nöbet kulübesinde sıkışan Recep Çağlar Deniz, itfaiye ekipleri ve meslektaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.


Öte yandan, tırın güçlendirilmiş polis kulübesine çarpıp devrilmesi, güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken, görüntülerde, kazada yoldan çıkan tırın güvenlik kulübesine çarptığı, polislerin kaza yerine koştuğu görülüyor.




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