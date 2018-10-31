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Tokatla bayıltan kocasından şikayetçi olmadı

Kahramanmaraş’ta kucağında bebeği varken kocası tarafından dövülerek bayılan kadın, gözaltına alınan eşinden şikayetçi olmadı.

Kahramanmaraş'ta kucağında bebeği varken kocası tarafından dövülerek bayılan kadın, gözaltına alınan eşinden şikayetçi olmadı.


Alınan bilgiye göre, Şazibey Mahallesi'ndeki boş bir arazide tartıştığı eşi A.K.'yi (24) kucağında bebek varken 2 çocuğunun gözleri önünde tokatlayarak bayıltan Musa K. (29) gözaltına alındı.


Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olaydan sonra polis, kimliğini belirlediği Musa K.'yi gözaltına aldı.


İfadesi alınan A.K. eşinden şikayetçi olmadı. Musa K.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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