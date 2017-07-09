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09 Temmuz 2017 10:23

Topacı gelecek kuşaklara aktarıyor

Kahramanmaraş’ta, unutulmaya yüz tutan çocuk oyuncaklarından topaç, Ömer Selaldı’nın ellerinde şekillenerek gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Topacı gelecek kuşaklara aktarıyor

09 Temmuz 2017 10:23


Kahramanmaraş’ta ’deveme’ olarak bilinen, çevresine ip sarılıp yere atılarak döndürülen topacın yerini, diğer geleneksel oyunlarda olduğu gibi teknolojinin gelişmesiyle sanal oyunlar aldı. Unutulan topacı gelecek kuşaklara aktarmaya çalışan Demirciler Çarşısı esnafından Ömer Selaldı, imalathanesinde topaç üretiyor. Ahşaptan üretilen topacın uç kısmına rahat dönmesi için çivi konuluyor, bir ip yardımı ile avuç içine alınan topaç ani bir hareketle yere fırlatılarak dönmesi sağlanıyor.


’Deveme’ oyununu yaşatmaya çalıştığını söyleyen Ömer Selaldı, "Günümüz çocukların oyuncağı bilgisayarlar ve tabletler oldu. Geçmişini unutmayan babaların çocuklarına öğrettiği bir oyun, bilgisayar ve tabletin yerini tutmasa da, yine de dayanmaya çalışıyor bu oyun. Ben 15 seneden beri deveme üretiyorum, hem şehir içine hem de şehir dışına satışlarımız oluyor. Buradan çocuklara çağrıda bulunmak istiyorum, bilgisayar ve tabletin yerine deveme ile de biraz vakit geçirsinler” dedi.


Çarşı esnafından Beytullah Aydın’da çocukken bu tarz oyunları çok oynadığını söyledi. Aydın, “Mekik, deveme, gülle, bunları arkadaşlarımız ile mahallede oynardık. Bizim oyunlarımız bunlardı” diye konuştu.


Demirciler Çarşısı esnafı da topaç çevirip çocukluk günlerini hatırladı.




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