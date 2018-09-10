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Torununun şehadet haberini alan babaanne vefat etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos’ta teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve bugün şehit olan Afşinli Özel Hareket Polisi 25 yaşındaki Bayram Çiçek’in şehit haberini duyan 108 yaşındaki babaannesi Zeliha Çiçek hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos'ta teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve bugün şehit olan Afşinli Özel Hareket Polisi 25 yaşındaki Bayram Çiçek'in şehit haberini duyan 108 yaşındaki babaannesi Zeliha Çiçek hayatını kaybetti.


3 Ağustos 2018 günü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 37 gün hayata tutunabilen Bayram Çiçek'in şahadet haberini alan 108 yaşındaki babaannesi Zeliha Çiçek de yaşamını yitirdi.


Babaanne Zeliha Çiçek ile torunu Şehit Bayram Çiçek'in cenazeleri yarın ikindi namazına müteakip Arıtaş mahallesinden kaldırılacak.

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