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Toz bulutu Pazarcık ilçesini de esir aldı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesini de esir aldı.

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesini de esir aldı.


Edinilen bilgiye göre, Suriye üzerinden yoğun toz bulutu günün ilerleyen saatlerinde Pazarcık merkezine ulaştı. Pencereden dışarı bakan vatandaşlar son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı. Güneyden gelen rüzgarla birlikte ilerlemeye devam eden toz bulutu, yer yer görüş mesafesinin 50 metrenin altına inmesine sebep oldu.


Toz zerreciklerinin şehri tanınmaz hale getirdiği hava koşullarıyla ilgili açıklama yapan meteoroloji yetkilileri, vatandaşların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını bildirdi.

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