Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubaya hüzünlü veda

İlk görev yeri olan Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan izin alarak Kırşehir’e gitmek üzere yola çıkan Jandarma Astsubay Çavuş Aziz Özberk (28), kullandığı motosikletle tıra arkadan çarpmış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Özberk için ilk tören, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlendi. Özberk’in ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, buradaki törenin ardından karayolu ile memleketi Elbistan’a getirilerek morga konuldu. Özberk’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle saatlerinde cenaze doğum yeri İğde Mahallesi’ne getirildi. Baba ocağında helallik alınmasından sonra törenin yapılacağı alana getirilen cenaze, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak, tekbirler ve dualar eşliğinde musalla taşına kondu. 10 kardeşin en küçüğü olan Özberk’in yakınları, törende ayakta durmakta zorlandı. Anne Hatice Özberk ve kızları, Özberk’in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Mustafa Özberk ise Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz tarafından teselli edildi.

Özberk’in cenazesi, mahalle halkı ve sevenlerinin saf tuttuğu cenaze namazının ardından, dualar ve tekbirlerle mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Özberk’in 2 yıldır Kırşehir’de görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan Özberk’in 1 hafta önce izinli olarak memleketine geldiği bildirildi.