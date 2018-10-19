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Trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Kahramanmaraş’ta bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye çıktı.

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye çıktı.


Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu 38. kilometresi Akçakoyunlu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Fatih Kılıç yönetimindeki 23 EÜ 962 plakalı otomobil ile Gaziantep'e seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpması sonucu takla atmıştı.


Kazada hastaneye sevk edilen Yusuf Sevgi hayatını kaybederken, Kevser, Sevgi, Ali, Mine, Nilay ve Cuma Kılıç yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 30 yaşındaki Mine Kılıç'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralanan 5 kişinin tedavisi sürüyor.

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