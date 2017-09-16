Traktör ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Şoför mahallinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Elbistan-Malatya karayolunun Demircilik Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat G.’nin kullandığı 46 EM 130 plakalı kamyon, İlyas D. idaresindeki 46 VG 047 plakalı traktörün arkasında takılı olan römorka çarptı. Kazada, yol dışına savrulan traktör yan yatarken, bağlı olan römork ise devrildi. Kamyon sürücüsü Ferhat G. ise hurdaya dönen araçta sıkıştı. Yaralı sürücünün yardımına kazaya şahit olan vatandaşlar koştu. Vatandaşların çabası, kurtarılmayı bekleyen sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmaya yetmedi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sıkıştığı yerde yapılan sürücü Ferhat G., itfaiyenin yoğun çabası ile araçtan çıkarıldı. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsünün yara almadan atlattığı kazaya karışan araçlar, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.