Tüfekle oynarken arkadaşının ölümüne neden oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 16 yaşındaki gencin yanlışlıkla tetiğine dokunduğu iddia edilen tüfekten çıkan saçmalar, 18 yaşındaki arkadaşının ölümüne neden oldu.

Olay, Doktor Hasanbey Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Hüseyin Zor, ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile ortak arkadaşları olan B.G.'nin (16) evine gitti. Bu sırada babasına ait tüfekle oynamaya başlayan B.G.'nin parmağı yanlışlıkla tüfeğin tetiğine dokundu. Dolu olan tüfekten çıkan saçmalar, yakın mesafeden Zor'a isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Zor ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç, 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zor, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Zor'un cansız bedeni otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.