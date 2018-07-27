Türk dağcılar Alplerin zirvesinde Türk bayrağı açtı

Alpler’in en yüksek zirvesi olan ve Güneydoğu Fransa sınırları içerisinde kalan Mont Blanc’a (Beyaz Dağ) tırmanış yapan 3 Türk dağcı, 16 Temmuz’da Bellavu bölgesinden başladıkları tırmanışa 19 Temmuz’da Mont Blanc’ın zirvesinde bitirdi. Tırmanışa, Japonya, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Arjantin ve Meksika ülkelerden dağcılar da katıldı.

Türkiye’den üç dağcının katıldığı tırmanışta Kahramanmaraş’ı temsil eden Berit Dağcılık Kulüp Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu sporcusu Fahri Yılmaz’da yer aldı.

Dağcılar, Alpler’in en yüksek zirvesinde 3 gün süren zorlu tırmanıştan sonra zirveye ulaşarak Türk bayrağını dalgalandırdılar. Kahramanmaraş’ta Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz, yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarına ve kendisini dualarla destekleyen ailesine sevenlerine teşekkür etti.

Dağcılar için Alpler’in bir rüya olduğunu söyleyen Yılmaz, “2018 faaliyeti kapsamında Alpler’in zirvesi Mont Blanc vardı. 3 dağcı olarak biz planlarımızı yaptık. Niğde’den 2 dağcı ile ben de Kahramanmaraş’tan hareket ettik. 15 Temmuz’da hareket ettik. 16 Temmuz’da kampımıza ulaştık. 17 Temmuz’da da gece 02.00’de tırmanışa başladık. Sabah 08.00’de zirveye ulaştık. Dağcılar olarak önemli bir yer. Alpizimin başladığı nokta ve dağcılar için Mont Blanc bir rüya ve bu rüya bize de nasip oldu” diye konuştu.