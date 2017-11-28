Türk Kadınlar Birliği’nden sergi

Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin ülkenin her köşesinde görev yapan öğretmenlerin özveri ve gayretlerine dikkat çekmek için Piazza AVM’de açtığı sergi ziyaretçilerden ilgi gördü.

Alışveriş merkezinin etkinlik alanında açılan ve kadın ressamların tablolarının yer aldığı sergide, çerçeve, vazo, takı kutusu, mumluk, tabak gibi birbirinden özel ürünler de konukların beğenisine sunuldu. Sergiyi gezenler, kadınların zevkleri ile hünerli ellerinden çıkan eserleri ilgi ile inceledi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla açılan sergide 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne de dikkat çekildi. Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şube yöneticileri ve üyeleri, sergiyi ziyaret edenleri kadına yönelik şiddetin son bulması için de bilinçlendirdi.