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Türk Yıldızları Tırı Kahramanmaraş'ta

Nefes kesen gösteriler gerçekleştiren Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi’nin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı Türk Yıldızları ürün satış aracı, Kahramanmaraş’ta stant açtı.

Nefes kesen gösteriler gerçekleştiren Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi'nin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı Türk Yıldızları ürün satış aracı, Kahramanmaraş'ta stant açtı.


Türkiye'nin birçok şehrini gezen TY- Store Tırı, Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin davetlisi olarak Kahramanmaraş'a getirildi.


AVM'nin kuzey cephesinde bir gün süreyle açık kalan tırın standında, Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi'nin lisanslı ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı. Ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği TY- Store Tırı ürün satış sorumluları, elde edilen gelirin şehit olan personel aileleri ve gazilere destek sağlayan Kartal Vakfı'na aktarıldığını ifade etti.


Dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtarak disiplin ve etkinliğinin anlatılmasına katkıda bulunmak ve Türk halkının silahlı kuvvetlere olan güven duygusunu pekiştirerek gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmayı amaçlıyor.

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