Türkiye’nin en yaşlı santrali, 5 yıl elektrik üretmeyecek

Kurulduğu günden bugüne kadar 4 ünitesiyle birden nadiren elektrik üreten ve doğa ile insan sağlığına verdiği zararla gündemden düşmeyen Afşin-Elbistan A Termik Santrali, Mart ayı başından itibaren ‘off’ durumuna getirildi. 3 aydır elektrik üretmeyen dev santralin geleceğiyle ilgili olarak konuşan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin kapsamlı bir revizyon programına alınacağını ve en az 5 yıl üretim yapamayacağını söyledi.

Tes-İş Sendikası Afşin Şubesi, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrali’nde çalışan üyelerini, geleneksel iftar programında bir araya getirdi. Yıldız Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programında mesai arkadaşlarına hitap eden Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Afşin Şube Başkanı Mustafa Kılıç, şunları söyledi:

“Ramazan ayı, tüm Müslümanlara sağlık, mutluluk ve barış getirsin inşallah. Burası bir dost ve aile meclisi. İşçi sınıfının önündeki engeller sürekli artarak devam ediyor. Kamu işyerlerimizi parçalayıp taşeronlaştırarak işçiyi böldüler. Devletin kendi koyduğu yasalara rağmen asıl işi yapamaz dediği kamu işyerlerimizde 15 tane taşeron oluşturarak işçinin yapısını bozuldu. Bu işçilerin birliğini bozmak ve özelleştirmeye zemin hazırlamak için ayrı ayrı ücret politikaları oluşturuldu. Son 15-20 yılda kamu işyerlerimizi parçaladılar. Özelleştirmeye zemin hazırlamak için parçaladılar. Bizim yapmamız gereken ise, onlar bizi bozmaya çalıştıkça daha çok kenetlenmektir. İşçi ne zaman birbirine kenetlenirse o zaman toplu bir güç olur. Siyasiler bizi bölüyor, patronlar bölüyor, sarı sendikacılar bölmeye çalışıyor. İşçinin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya uğraşıyorlar. Biz de bunlara inat tam tersi kenetleneceğiz. Kenetli ve organize bir toplum her zaman hakkını savunmasını ve almasını bilir. İşçi, gücünü her zaman birliğinden ve beraberliğinden alır. Ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak o kadar güçlü oluruz.”

Rehabilitasyon sürecine alınacak Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ndeki işçilerin bir kısmının B Santrali’ne aktarılacağını belirten Başkan Kılıç, “A Santrali, şuanda en yakın iyimser rakamla 5 yıllık bir bakıma alınıyor. 1 yıl bunun ihalesi hazırlanacak. En az 4 yıl da santralin rehabilitasyonu sürecek. EÜAŞ bünyesinde şuanda 338 mevcudumuz var. 118 kişi emekliliği hak etmiş durumda. 60 kişi B Termik Santrali’ne geçiyor. Geriye kalan işçiler de A Termik Santrali’nde oluşacak kontrol ekibinde ve kilit noktalarda görevlendirilir” dedi.