Türkoğlu Belediyesi bir mahalleyi spor kompleksine çevirdi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 25 bin metrekare alan üzerinde yaptırılan Şekeroba Spor Kompleksi törenle hizmete girdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, “Belediye başkanlarımızın Şekeroba'ya yaptığı hizmetlerden sonra 2014 yılından sonra bu mahallemize yaptığımız hizmetlerin toplam bedeli 15 milyon 703 bin 724 liradır. Seçimden önce büyükşehir yasasıyla beraber bütün mahallerimiz şehir gibi olacak, bütün sosyal aktivitelerden ve yatırımlardan istenilen payını alacak diye söz vermiştik. Bugün burada bu güzel tesisin açılışını yapmaktan dolayı çok gururluyuz. Bu vesileyle bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen değerli milletvekillerimize, il başkanlığımıza ve kıymetli büyükşehir belediye bakanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

4,5 yılın çok çabuk geçtiğini ifade eden Başkan Okumuş, "Yine seçimler geldi. Hiç istemediğimiz seçimler. Ama Türkoğlu'nda söz verdiğimiz yatırımların büyük bir oranda tamamlanması gururunu yaşıyoruz. Hem merkezde hem de mahallerde yaptığımız yatırımlarla Türkoğlu artık Kahramanmaraşımızın ilçeleri içerisinde nüfusu artan en fazla ilçelerden bir tanesi. Yeni yatırımlarla birlikte daha da güzel yaşanabilir bir ilçe haline gelecek. Deniliyordu ki, Türkoğlu Kahramanmaraş'a yakın bundan dolayı çok gelişmiyor. Uzak bölgeler çok gelişiyor gibi yakın bölgelerle ilgili bu masal bizler anlatıldı. AK Parti iktidarıyla birlikte en büyük yatırımlar gelmiş, özellikle son yıllarda Türkoğlu kabuğunu kırmış, metropol ilçelerimizden sonra Türkoğlu'nu 3. metropol ilçe yapmaya adayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şekeroba Spor Kompleksi'nin açılış kurdelesi kesildi.